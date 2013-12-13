Практика введения временных администраций в страховых компаниях продолжится

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг планирует в дальнейшем продолжать вводить временные администрации в страховые компании, сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, данная мера будет использована комиссией для выполнения компаниями требований законодательства и усиления защиты прав потребителей. На сегодняшний день уже в пять страховых компаний введены временные администрации.

Особое внимание в следующем году регулятор планирует уделять повышению уровня капитализации страховых компаний, внедрению принципов страхового надзора в соответствии со стандартами Международной ассоциации органов страхового надзора. Это касается, в частности, части установления требований по платежеспособности, отчетности и системы раскрытия информации, системы управления страховых компаний, пересмотра полномочий Нацкомфинуслуг.

«Эти изменения мы планируем вводить благодаря разработке новой редакции Закона Украины "О страховании", оценке активов страховщиков по справедливой стоимости, усилению роли актуариев в оценке платежеспособности страховщика, внедрению систем оценки рисков у страховщиков, внедрению европейских стандартов классификации рисков в страховании, совершенствованию порядка лицензирования страховщиков и другим важным инициативам», - цитирует пресс-служба члена Нацкомфинуслуг Виктора Берлина.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 5 декабря отстранила руководство страховой компании «Оранта» и «Украинской пожарно-страховой компании» от управления финансовым учреждением и назначила в них временную администрацию. 23 октября 2013 года временная администрация была назначена в страховой компании “Добробут”.

По состоянию на 30 сентября 2013 года в государственном реестре финансовых учреждений зарегистрировано 2102 финансовых учреждения, в том числе 411 страховых компаний.