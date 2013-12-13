Украина согласовывает "дорожную карту" восстановления отношений с Россией

Москва. Украина сейчас согласовывает "дорожную карту" с Россией о восстановлении торгово-экономических отношений, и планируется, что документ будет вынесен на подписание во время заседания межгосударственной комиссии на уровне президентов двух стран 17 декабря в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в Москве правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

"По поводу восстановления торгово-экономических отношений с Россией, мы сейчас согласовываем с российской стороной "дорожную карту". В соответствии с ней предусматривается выход на паритет, чтобы российская сторона либерализовала свои защитные меры, а мы свои - с вашей стороны семь и с нашей стороны семь", - сказал он.

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По словам Мунтияна, Украина также пытается решить вопросы с Федеральной таможенной службой РФ по профилям риска, определению страны происхождения товаров в автоматическом режиме, по допуску на российский рынок вагонной продукции и по допуску на территорию РФ продукции «Рошен».

«Мы сейчас едем в Белый дом (здание правительства России - УНИАН) согласовывать эти вопросы на уровне экспертов. А потом мы это выносим на решение президентов. Президенты встречаются 17 декабря. Этот вопрос может решиться, если мы подпишем 17 декабря "дорожную карту", - сказал Мунтиян.

В то же время, Мунтиян отметил, что украинская сторона также настаивает на уменьшении цены на российский газ. "Этот вопрос включен (в «дорожную карту») и мы на нем настаиваем", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 13 ноября, заявил, что по итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин, ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.