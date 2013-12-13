Азаров: евроинтеграцию приостановили из-за резкого ухудшения в экономике

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что одной из главных причин для приостановки работы над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом стало резкое ухудшение экономической ситуации в стране в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общенационального круглого стола «Объединим Украину» при участии власти и оппозиции.

Азаров напомнил, что Украина готовилась к подписанию соглашения, но «решение принимается исходя из экономической ситуации».

«Как она складывалась? В 2010, 2011 и 2012 годах мы имели положительные темпы роста экономики. Правительство сконцентрировало усилия на развитии внутреннего рынка отечественного производства. Это дало рост экономике. Ситуация изменилась в 2013 году», - заявил премьер-министр.

Во-первых, по его словам, сказалось ухудшение конъюнктуры внешнего рынка, в том числе финансового. Во-вторых, отметил Азаров, произошло сокращение товарооборота с главными стратегическими партнерами Украины.

Он напомнил, что товарооборот с Россией упал на 16%, со странами СНГ - на 17%, с Индией - на 13%, с Южной Кореей - на 49%, Индонезией - 16%, Испанией - 19%.

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«В целом товарооборот за 10 месяцев снизился на 10%. Неравноправный договор о поставках российского газа привел к огромным потерям валютных резервов. За три года ушло более 20 млрд долларов... И этот договор продолжает обескровливать экономику. Собственно, вот этих два предательских удара в спину Украины - невыгодные условия торговли в рамках ВТО и кабальные газовые соглашения - сформировали сегодняшнюю ситуацию», - подчеркнул Азаров.

Он напомнил, что Украине пришлось выплачивать долги по внешним займам. Помимо того, добавил Азаров, меры по ограничению экспорта украинских товаров в Россию привели к отрицательному сальдо по взаимной торговле до 7 млрд долларов. «Причем какие отрасли пострадали? Те, которые практически не находят сбыта на других рынках», - пояснил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.