Эксперт: рост ставки Sberbank CIB увеличит затраты Кабмина на 23 млн долл. в год

Повышение процентной ставки по синдицированному кредиту на сумму 750 млн долл. до 9,5% годовых, привлеченному Украиной в сентябре текущего года у Sberbank CIB, увеличит затраты правительства на обслуживание долга на 23 млн долл. в год, прокомментировала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Повышение процентной ставки увеличит затраты правительства на обслуживание долга незначительно — всего на 23 млн долл. в год по сравнению с годовыми выплатами по государственному долгу в иностранной валюте в сумме около 1,5 млрд долл.», - отметила эксперт.

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Вместе с тем, она выразила обеспокоенность тем, что о возможности пересмотра процентной ставки ранее не сообщалось. «Это свидетельствует о том, что параметры кредитного соглашения являются более сложными, чем говорится в постановлении правительства, и могут содержать дополнительные неблагоприятные условия», - полагает Белан.

По мнению эксперта, повышение процентной ставки, вероятно, было вызвано резким ростом доходности украинских суверенных еврооблигаций в последние несколько месяцев. «Так, доходность еврооблигаций «Украина-15» повысилась приблизительно на 400 б.п. с сентября до 13,4%/12,7% по состоянию на вчерашний день», - пояснила эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 13 декабря повышает ставку по синдицированному кредиту на сумму 750 млн долл., привлеченному в сентябре текущего года у Sberbank CIB, до 9,5% с 6,5% годовых.

В сентябре Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл. у Sberbank CIB. Ранее в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства, сообщалось, что Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% от основной суммы займа.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, стоимость внешних займов свыше 10% является неприемлемой для Украины, и Минфин будет выходить на внешний рынок при стабилизации рынка.