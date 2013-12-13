Следственно-оперативные подразделения Миндоходов перечислили в бюджет 1,8 млрд грн

Следственно-оперативные подразделения Министерства доходов и сборов Украины с начала 2013 года перечислили в бюджет 1,8 млрд грн налоговых платежей в качестве возмещения убытков, причиненных государству путем уклонения от уплаты налогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, достигнутый результат стал возможен за счет ориентации следователей на работу с базами данных и аналитическими системами при одновременном сокращении вмешательства в работу предприятий.

«Для внедрения норм нового Уголовного кодекса разработали программные продукты, позволяющие выявлять рисковые предприятия», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве отметили, что в текущем году в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные 12,5 тыс. преступлений, что вдвое меньше показателя 2012 года (25 тыс. дел). В то же время из незаконного оборота изъяты 36 млн поддельных акцизных марок, 1,5 млн бутылок поддельного алкоголя и более 19 млн пачек поддельных табачных изделий.

Комментируя результат работы следственно-оперативных подразделений, начальник Главного следственного управления финансовых расследований Миндоходов Анатолий Яковинец отметил: «В рамках уголовных расследований, которые ведутся нашими следователями, под стражей не содержится ни один человек. Для нас важно не количество уголовных дел, а возмещение убытков, причиненных государству недобросовестными предпринимателями, в полном объеме».

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции и следственно-оперативные подразделения. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов вошли обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов. В то же время, в Миндоходов неоднократно заявляли, что реформирование следственных подразделений не предполагает увеличения полномочий и прав следователей.