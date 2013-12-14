Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне из-за всплеска инфляции

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 5,50%, как и ожидали аналитики, из-за всплеска продовольственной инфляции, который, по его оценкам, носит краткосрочный характер.

ЦБР ждет, что в первой половине 2014 года рост цен вернется к понижательному тренду, позволив ему достигнуть цели по инфляции в 5%, сообщает Reuters.

"Банк России прогнозирует возобновление снижения темпов роста потребительских цен в первой половине 2014 года и достижение цели по инфляции во второй половине года. Ожидается медленное восстановление внешнего спроса и слабой инвестиционной активности, что окажет сдерживающее влияние на динамику инфляции", - сообщил ЦБР по итогам совета директоров в пятницу.

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Всплеск цен на продовольствие к концу года стал причиной фиаско Центробанка в борьбе с инфляцией, из-за которой он держал жесткий настрой, и вынудит регулятора сохранить ключевую ставку, прогнозировали аналитики.

ЦБ опасается, что повышение темпов роста потребительских цен повлияет на инфляционные ожидания и послужит источником дополнительных рисков.