В Moody`s прогнозируют ускорение экономического роста США в 2014 году

Главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди считает, что на данном этапе явно видны предпосылки для более быстрого экономического роста США в 2014 году, сообщают Вести Экономика.

В первую очередь Занди отмечает, что свидетельства сильной основы экономики хорошо проглядываются на рынке труда. Рост занятости ускорился примерно до 200 тыс. новых рабочих мест в месяц. Улучшения отмечаются в различных отраслях промышленности, прогресс заметен в области заработной платы. Уровень безработицы неуклонно сокращается даже с учетом стабилизации численности экономически активного населения в общей его численности.

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"Экономика США находится на пути к достижению полной занятости за три года при безработице на уровне 5,75% и доле рабочей силы в общей численности населения на отметке 64%", - считает Занди.

В то же время, он отметил, что перед американской экономикой все еще стоят трудности, связанные с бюджетными баталиями в конгрессе и их последствиями, а также риски, связанные со сворачиванием программы покупки облигаций ФРС. Но основы американской экономики являются сильными.