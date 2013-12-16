Проект госбюджета-2014 готов к рассмотрению в парламенте, утверждает Арбузов

Правительство Украины подготовило проект госбюджета на 2014 год и ждет возможности подать его на рассмотрение Верховной Раде.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Бюджет на 2014 год уже готов. Мы готовы подавать его в парламент. И как только будет возможность его рассмотреть, мы подадим», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Виктор Янукович настаивает на том, чтобы государственный бюджет на 2014 год был принят в декабре.

Согласно ст. 37 Бюджетного кодекса, проект бюджета на следующий год правительство должно подать в ВР до 15 сентября. В соответствии со ст. 156 Регламента ВР, депутаты имеют право предоставить свои предложения в профильный комитет до 1 октября, а Бюджетный комитет не позднее 15 октября готовит заключения и предложения. Согласно п. 1 ст. 157 Регламента ВРУ, первое чтение проекта бюджета должно состояться до 20 октября.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Владимир Рыбак вернул правительству проект госбюджета-2014 на доработку.

В правительстве не раз подчеркивали, что госбюджет-2014 дорабатывается в связи с неопределенностью по поводу цены газа.