Золото дорожает на фоне ожидания сокращения объемов программы стимулирования в США

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов пятницы на фоне коррекции и в ожидании новостей относительно возможного сокращения объемов программы стимулирования ФРС США.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 9,7 доллара, или на 0,8%, - до 1234,6 доллара за тройскую унцию. За неделю стоимость золота выросла на 0,5%, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов четверга стоимость золота упала на 32,3 доллара, или на 2,6%, что является максимальным внутридневным падением с 1 октября текущего года.

По мнению экспертов, разговоры о сокращении программы стимулирования доминируют в заголовках в преддверии заседания ФРС, в результате чего и происходят значительные колебания фьючерсов на золото на бирже Comex.

Как сообщал УНИАН, стоимость золота упала за ноябрь на 6,5%, что является самым большим месячным снижением котировок драгметалла с июня (12,2%).

Мировой спрос на золото во 2-м квартале 2013 года снизился на 12% - до 856 тонн (27,5 млн унций) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В стоимостном выражении спрос составил 39 млрд долларов.

Ювелирный спрос вырос на 37%, до 576 тонн - на 26,2 млрд долларов, инвестиционный спрос - снизился на 63%, до 105,4 тонны - на 4,8 млрд долларов.

Центральные банки во 2-м квартале снизили покупку золота на 57% - до 71 тонны, на 3,2 млрд долларов.

При этом добыча золота во 2-м квартале увеличилась на 4%, до 732 тонн, переработка снизилась на 21%.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%.