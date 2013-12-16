В Кремле не исключают выделение Украине кредита для стабилизации экономики

Помощник президента России Андрей Белоусов не исключает, что Россия предоставит Украине кредит на содержание экономики страны. Об этом он сообщил журналистам в рамках конференции агентства стратегических инициатив и газеты "Ведомости".

"Ситуация в Украине сейчас такова, что без предоставления кредита с той или иной стороны они просто не смогут поддержать экономическую стабильность", - сказал Белоусов. Он добавил, что в Украине отмечается спад производства, образовался значительный дефицит платежного баланса, который необходимо закрывать, передает ИТАР-ТАСС.

"Поэтому я не исключаю того, что будет такая просьба, и что кредит будет предоставлен", - заявил Белоусов. При этом он не смог уточнить, будет ли принято такое решение 17 декабря на встрече президентов двух стран.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве состоится шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле.

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