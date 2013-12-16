Введение «золотых» виз пополнило бюджет Португалии за год на 242 миллиона евро

Португальский МИД продлил действие 388 так называемых «золотых» виз, которые впервые были выданы в октябре минувшего года гражданам 24 стран по госпрограмме привлечения в страну состоятельных иностранцев, способных внести значимый вклад в экономику, сообщает РИА Новости со ссылкой на португальские СМИ.

Упрощенная процедура выдачи годового вида на жительство была предложена гражданам не входящих в Евросоюз стран при условии выполнения одного из трех правил: перевод в Португалию капитала на сумму от миллиона евро, покупка недвижимости стоимостью не менее 500 тысяч евро или создание по меньшей мере 10 рабочих мест.

Министр иностранных дел Португалии Руи Машете отметил, что ни одна из 388 продленных виз не была выдана за создание рабочих мест, что не помешало ему оценить принесшую 242 миллиона евро программу как «исключительно эффективную».

Среди граждан 24 стран, которые воспользовались предложением, оказалось больше всего выходцев из Китая (295 видов на жительство). В списке также 19 граждан России, 11 бразильцев и 10 ангольцев.

По закону первая «золотая» годовая виза выдается сроком на один год, затем дважды продлевается на двухлетний срок. Через пять лет постоянного проживания в Португалии любой гражданин может получить постоянный вид на жительство, через шесть – претендовать на гражданство.