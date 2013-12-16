США за год предоставили Украине более 100 млн долл. на реализацию реформ

Соединенные Штаты Америки в 2013 году предоставили Украине более 100 млн долл. помощи на реализацию реформ.

Как сегодня сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, об этом пресс-секретарь Госдепартамента США сказал на брифинге 13 декабря, отвечая на вопрос, какие шаги сделали Соединенные Штаты, чтобы помочь Украине в европейской интеграции?

По его словам, США работают в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине принять необходимые меры для движения к европейской интеграции.

«С момента обретения Украиной независимости в 1991 году мы помогаем украинцам в наработке ими демократических навыков и институтов, а также поддерживаем развитие гражданской активности и эффективного государственного управления, которые являются предпосылкой достижения Украиной своих европейских стремлений. Мы потратили более 5 млрд долларов на помощь Украине в достижении этих и других целей, которые станут залогом безопасности, благосостояния и демократичности Украины», - отметил спикер.

По его словам, в 2013 финансовом году США предоставили более 100 млн долларов помощи Украине в поддержку модернизации экономики, демократизации и других реформ с целью помочь Украине двигаться по пути интеграции с ЕС.

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«Наши программы, которые помогают совершенствовать таможенную службу, защиту прав интеллектуальной собственности и пограничную службу, непосредственно способствуют тому, чтобы Украина отвечала тому уровню стандартов, которые требуются Соглашением об ассоциации с ЕС. Наша поддержка в осуществлении судебной реформы, особенно принятого нового Уголовного процессуального кодекса Украины, так же помогает Украине в подготовке к более глубокой интеграции с ЕС. Наши программы борьбы с торговлей людьми также помогают Украине достичь в этой сфере стандартов ЕС», - отметил пресс-секретарь Госдепартамента США.

Он также подчеркнул, что США поддерживают Украину в реализации экономических реформ и продолжают призывать правительство Украины добросовестно работать с Международным валютным фондом.

«Возобновление макроэкономической стабильности в контексте договоренности с МВФ стало бы позитивным сигналом для частных рынков и способствовало бы увеличению прямых иностранных инвестиций, в которых так остро нуждаются в Украине. Что дольше Украина будет медлить с решением своих проблем, то дороже это ей обойдется», - считают в Госдепартаменте США.