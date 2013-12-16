Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП России на 2013-2015 годы

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики России на 2013-2015 гг.

По итогам текущего года ВВП, как ожидают экономисты банка, вырастет только на 1,3%, а не на 1,8%, как предполагалось ранее, сообщают Вести Экономика.

В 2014 г. темпы роста должны составить 2,2%, тогда как ранее показатель ожидался на уровне 3,1%. В 2015 г. рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7%.

Эксперты ВБ отмечают, что снижение прогноза связано с ухудшением состояния внутреннего спроса, который оказался хуже ожиданий, при этом объем инвестиций растет медленными темпами.

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"Инвестиционная активность будет медленно восстанавливаться, так как завершается цикл сокращения товарных запасов, а темпы роста потребления будут стабилизироваться", - сказал главный экономист Всемирного банка по России Биргит Хансль.

Что касается инвестиционной активности частного сектора, то ожидается постепенное умеренное восстановление в следующем году.

Также экономист отметил, что темпы роста потребления будут расти более медленно, чем в период восстановления после кризиса, но средний рост должен составить около 3%.

ВБ считает, что на потребление негативно влияет рост задолженности физических лиц, а доля кредитов физлицам уже превысила 45% ВВП.