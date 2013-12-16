ЕС готов посодействовать Украине в решении финансовых вопросов - Эштон

Брюссель. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Евросоюз "очень обеспокоен" некоторыми заявлениями высшего руководства Украины, но готов помочь Украине, а также посодействовать в выделении ей помощи международных финансовых институтов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов ЕС.

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"Мы очень обеспокоены, когда мы видим некоторые заявления, которые были сделаны, и моей целью разговора с Президентом Януковичем было узнать, какие краткосрочные экономические причины не дали ему возможности подписать (Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН), и я чувствую, что мы можем работать с ним для решения этих вопросов", - сказала Эштон.

"Некоторые проблемы можно решить через поддержку Европейского Союза, другие - через финансовые институты, некоторые - через роль частного сектора, но все эти варианты возможны", - добавила она.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, на заседании среди других вопросов рассмотрят также ситуацию в Украине. На заседании будет председательствовать Кэтрин Эштон.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров в конце прошлой недели критиковали некоторые положения Соглашения об ассоциации с ЕС как невыгодные для Украины, а Президент также не исключил увольнения чиновников, которые работали над положениями соглашения.

Эштон находилась в Киеве, где встречалась с Януковичем, 10-11 декабря.