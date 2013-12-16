Оборот розничной торговли в Украине за 11 месяцев вырос на 9,2%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2013 года вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 793,739 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 12,3%, до 15,796 млрд грн, в АР Крым – на 12%, до 37,247 млрд грн, в Севастополе – на 11,9%, до 9,298 млрд грн, а также в Житомирской – на 11,5%, до 17,398 млрд грн, и Ивано-Франковской областях – на 11,3%, до 20,597 млрд грн. Оборот розничной торговли в Киеве в январе-ноябре т.г. вырос на 10,7%, до 101,651 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2013 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 718,4 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.