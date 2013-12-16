МИД: 17 декабря не будут подписаны документы о вступлении Украины в ТС

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что во время заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран 17 декабря не будут подписаны документы о вступлении Украины в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе дискуссионного клуба заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров.

"Я видел документы, они проходили, в частности, через МИД, которые будут заключаться, меморандумы, протоколы о намерениях, соглашениях, они были в Интернете, и никоим образом не касаются нашего сотрудничества, а тем более - вступления в Таможенный союз", - сказал Олефиров.

В то же время, по его словам, настоящие документы касаются двустороннего взаимодействия преимущественно в экономическом направлении, которое, в частности, касается развития пограничных пунктов пропуска.

"Я не вижу здесь ни одной угрозы", - добавил Олефиров.

По его мнению, самая большая угроза во внешней и внутренней политике заключается в избыточных ожиданиях, а затем в разочарованиях.

"Были ли у нас избыточные ожидания от подписания (Соглашения об ассоциации с ЕС — УНИАН)? Мы все говорили, что это только начало, которое позволит нам развивать более тесные отношения с ЕС", - сказал Олефиров.

Он выразил надежду, что в ближайшее время исчезнут разные фактически оскорбительные для одной или другой стороны эмоциональные заявления относительно приостановки подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его убеждению, сторонам необходимо работать дальше.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина.

Лидеры украинской оппозиции допускали, что на этом заседании будут подписаны документы относительно вступления Украины в Таможенный союз.