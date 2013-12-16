В Киеве с начала года выдано 8,8 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком

В Киеве с начала года выдано 4,6 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и 4,2 тыс. лицензий на право розничной торговли табачными изделиями, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Таким образом, общее количество действующих лицензий, с учетом выданных в текущем году, составляет 9 294. Как разъяснили в ГУ Миндоходов в Киеве, для получения лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами необходимо предоставить документ, подтверждающий личность, заявление, платежное поручение, справку о регистрации кассового аппарата, доверенность.

Как сообщал УНИАН, с начала года объем штрафов за нарушение правил торговли подакцизными товарами в Киеве составил 422 тыс. грн, при этом лицензии лишились 62 торговые точки.

В целом по Украине за 9 месяцев 2013 года Миндоходов ликвидировало более 20 тыс. лицензий на право оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями по причине продажи алкоголя и табака в не предназначенных для этого местах, несвоевременной уплаты лицензионных платежей, а также личных заявлений держателей лицензий.