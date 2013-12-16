Азаров пообещал внести проект госбюджета-2014 в ВР на этой неделе – Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отмечает, что премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал ему, что правительство на этой неделе передаст в парламент проект госбюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге после Согласительного совета, отвечая на вопросы журналистов.

“У меня был очень тщательный разговор с руководителем правительства, с Николаем Яновичем Азаровым. Мы договорились, что на этой неделе бюджет поступит в Верховную Раду Украины”, - сказал Рыбак.

Он добавил, что направит проект бюджета на рассмотрение комитетов, которые предоставят свои замечания к документу.

По мнению Рыбака, на это может уйти 10, возможно, немного больше дней.

“Вы знаете, что в январе одна неделя у нас пленарная. Я планирую, чтобы мы на этой неделе, в середине января рассмотрели проект бюджета в первом чтении и направили его в комитет для подготовки во втором и третьем чтении, чтобы уже на следующей сессии, в начале февраля депутаты имели возможность рассмотреть и утвердить бюджет на 2014 год во втором чтении и в целом”, - сказал Рыбак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак вернул Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября во время Часа правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - нуждаются в дополнительном финансировании из бюджета.

Напомним, согласно ст. 37 Бюджетного кодекса, проект бюджета на следующий год правительство должно подать в ВР до 15 сентября. В соответствии со ст. 156 Регламента ВР, депутаты имеют право предоставить свои предложения в профильный комитет до 1 октября, а Бюджетный комитет не позднее 15 октября готовит выводы и предложения. Согласно п. 1 ст. 157 Регламента Верховной Рады, первое чтение проекта бюджета должно состояться до 20 октября.

Президент Украины Виктор Янукович 10 декабря отметил, что государственный бюджет Украины на 2014 год должен быть принят в декабре.