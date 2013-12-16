Томбинский: ассоциация с ЕС поможет Украине выходить из кризисных ситуаций

Председатель представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский отмечает, что ассоциация Украины с ЕС – это инструмент, который может помочь Украине находить выходы из кризисных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский во время выступления на стратегическом дискуссионном клубе.

“Ассоциация с ЕС является лишь инструментом, который поможет предоставить Украине ноу-хау, которые имеют институты ЕС и члены Евросоюза, каким образом можно выходить из разных кризисов”, - сказал Томбинский.

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Он отметил, что в какой-либо из 28 стран — членов ЕС всегда есть какой-то кризис, но за все годы существования ЕС накопились фантастические ноу-хау, каким образом исправлять проблемы, чтобы избегать таких кризисов.

“В этом ЕС может помочь Украине”, - сказал Томбинский.

Он отметил, что много стран Центральной Европы 5 или 10 лет тому назад находились в такой именно ситуации, как сейчас Украина, когда есть стопроцентная зависимость от одного источника снабжения газа. По его словам, в эти страны были сделаны большие инвестиции для уменьшения степени зависимости.

“Мы можем предложить Украине в плане энергетической безопасности и газоснабжения в том числе реверсивной поставки, инвестиции и новые технологии, а ассоциация поможет таким инвестициям”, - добавил Томбинский.

Он также заявил, что "нация, которая насчитывает 46 миллионов, у которой есть столько ресурсов и возможностей, очень жаль, что вся суверенность нации зависит от цены на одно сырье, от стоимости газа. Таким образом, суверенность Украины зависит от небольшой суммы поддержки от МВФ, но это унизительный фактор для страны и всего народа".

Также Томбинский отметил, что «нам как партнерам Украины» нужно сделать все, чтобы определить долгосрочный стабильный способ разрешения ситуации.

«Как помочь экономике Украины быть более устойчивой к предстоящим кризисам, потому что в прошлые десятилетия не нашли эффективного способа усиления суверенитета и экономики Украины. В экономических терминах Украина является одной из стран, проигравшей Европе. А если сравнить ВВП с 2010 по 2012 год, мы можем увидеть, сколько времени и возможностей было упущено. Встает вопрос, стоит ли нам продолжать так и в дальнейшем, или мы сможем найти другую модель работы. Можем ли мы найти другой способ как помочь Украине в долгосрочной перспективе к новым стандартам в экономике, потому что если экономика улучшится, будут лучше стандарты национальной безопасности, лучше стандарты для жизни людей”, - сказал посол.