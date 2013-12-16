Украина продолжает переговоры с МВФ о возобновлении кредитования

Украина продолжает переговоры с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - о возобновлении кредитования отечественной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил глава департамента Министерства экономического развития Украины Евгений Олейников.

«Относительно кредита МВФ. Переговоры еще продолжаются, даже сегодня идут консультации. Но о конкретном решении сказать ничего нельзя», - сказал Олейников.

При этом он обратил внимание, что вопрос смягчения условий предоставления кредита также обсуждается, хотя «окончательного решения пока нет».

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«В целом МВФ, как правило, выставляет больше экономические, нежели политические условия. Позиция МВФ – оздоровить государственные финансы, но вопрос в том, насколько предложения МВФ приемлемы для страны», - отметил Олейников, добавив, что важно не только условие привлечения средств, но и последующее эффективное использование привлеченных ресурсов.

«Сегодня мы понимаем, что по основным долгам в текущем году Украина рассчиталась, и мы выходим из того, что с остатками долгов мы сможем рассчитаться без внешней поддержки. Но главная проблема Украины - это устаревшая экономика. Для ее модернизации нужны средства. Какие это средства – внутренние или внешние? Если внешние, то на каких условиях их привлекать? Все это вопрос переговоров», - отметил Олейников.

Как сообщал УНИАН, исполнительный совет Международного валютного фонда намерен в понедельник, 16 декабря, обсудить положения статьи 4 Соглашения МВФ в отношении Украины, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор по внешним связям МВФ Джерри Райс. Статья 4 Соглашения МВФ предполагает обсуждение и оценку финансовой политики правительства Украины, в особенности в части валютного регулирования. При этом накануне заседания возможность проведения переговоров по возобновлению финансирования Украины в Фонде не подтверждали.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере. В свою очередь, президент Украины Виктор Янукович, тогда же, 10 декабря, заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если Фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.