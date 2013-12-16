Банк «Киевская Русь» увеличивает уставный капитал на 79,4%

Входящий в группу крупных финансовых учреждений банк «Киевская Русь» увеличивает уставный капитал на 410 млн грн, или на 79,4%, - до 926,1 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение об увеличении уставного капитала было принято на собрании акционеров 12 декабря.

Номинальная стоимость акции соответствует рыночной стоимости и составляет 10 грн. Размещение планируется проводить исключительно среди акционеров банка.

Финансовые ресурсы, полученные от размещения акций, банк планирует направить на поддержание ликвидности банка и осуществление текущей деятельности с целью дальнейшего развития банка.

Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является бизнесмен Виктор Братко, владеющий акциями банка непосредственно (35,44% капитала банка) и через инвестиционную группу «Базус» (23,87%). В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года банк нарастил прибыль на 6,58% - до 1,587 млн грн.