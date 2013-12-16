Парламент Беларуси принял бездефицитный проект бюджета на 2014 год

Минск. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата) на заседании 16 декабря приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2014 год, который является бездефицитным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Палаты представителей Беларуси.

Согласно сообщению, проект бюджета на 2014 год сформирован исходя из роста ВВП в 3,3%. Общая сумма доходов консолидированного бюджета прогнозируется в сумме 205 трлн 984,7 млрд рублей (приблизительно 21,8 млрд долл.), или 29% ВВП. Доходы по проекту республиканского бюджета предусматриваются в сумме 128 трлн 594,1 млрд рублей (приблизительно 13,6 млрд долл.), или с ростом к ожидаемому исполнению 2013 года на 19%.

Расходы консолидированного бюджета на 2014 год прогнозируются в сумме 205 трлн 984,7 млрд рублей (21,8 млрд долл.), или 29,1% ВВП. Расходы по проекту республиканского бюджета на 2014 год сформированы в сумме128 трлн 594,1 млрд рублей (13,6 млрд долл.), или с ростом к ожидаемому исполнению 2013 года на 15,2%.

Таким образом, формирование проекта республиканского бюджета на 2014 год произведено на бездефицитной основе.

Как сообщал УНИАН, в бюджете Беларуси на 2013 были предусмотрены объемы его доходной и расходной частей в размере 121,72 трлн белорусских рублей, что на 26% больше ожидаемого исполнения данных показателей в 2012 году.

На 2012 год формирование республиканского бюджета было произведено также на бездефицитной основе в размере 92 771 972 225 тыс белорусских рублей.