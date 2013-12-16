На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В понедельник, 16 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2970/8,3010 грн/долл. по сравнению с 8,2920/8,2990 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,4355/11,4450 грн/евро против 11,4135/11,4270 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2522/0,2527 грн/рубль по сравнению с 0,2521/0,2525 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8575 (+0.0325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3730/1,3795.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2900/8,3000 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,3750/11,3930 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2526/0,2531 грн/рубль.