Инвестфонд EVF приобрел контрольный пакет акций платежной системы Portmone.com

Инвестиционный фонд Europe Virgin Fund LP (EVF), основанный брокерской компанией Dragon Capital, приобрел контрольный пакет акций украинской платежной системы Portmone.com, говорится в сообщении пресс-службы инвесткомпании.

Согласно сообщению, несмотря на покупку интернет-оператора, основатели компании останутся акционерами Portmone.com и продолжат оперативное управление компанией при участии EVF.

При этом пресс-служба отмечает, что Portmone.com с 2002 года успешно работает в интересных для фонда секторах информационных технологий и финансовых услуг.

«Portmone.com имеет огромный потенциал дальнейшего роста, сопряжённого с бурным развитием сектора электронной коммерции в Украине и активно растущей популярностью интернет- и мобильных платежей», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Portmone.com - украинская система онлайн-платежей, позволяющая оплачивать товары и услуги с помощью банковской карты через Интернет. Клиентами Portmone.com являются более 1400 организаций и более 1 млн физических лиц.

Europe Virgin Fund – региональный фонд прямых инвестиций, созданный компанией Dragon Capital. На сегодняшний день фонд привлек инвестиции в размере 57 млн долл. от Dragon Capital, ЕБРР, швейцарского суверенного фонда SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank и других инвесторов. EVF предоставляет инвестиционный капитал компаниям частного сектора, ведущим основную деятельность в Украине, Беларуси и Молдове.