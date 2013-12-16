Объем возмещений НДС в автоматическом режиме в 2013 году может составить 24,2 млрд грн

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС в автоматическом режиме по итогам 2013 года может составить 24,2 млрд грн, что на 4,5% больше, чем в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

“В 2013 году в автоматическом режиме планируется возместить 24,2 млрд грн, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году, и на 52,2% больше, чем в 2011 году», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Миндоходов, в декабре текущего года в автоматическом режиме будет возмещено 2,4 млрд грн НДС. «Такой объем бюджетной компенсации станет рекордным за весь период действия механизма автоматического возмещения», - сообщило ведомство.

По данным министерства, за 11 месяцев текущего года НДС-автомат в размере 21,8 млрд грн получило 486 налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС по итогу года может составить около 60 млрд грн. В январе-сентябре текущего года объем возмещений составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн.