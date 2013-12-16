КГГА подготовила изменения в бюджет города

Киевская городская государственная администрация подготовила предложения по внесению изменений в бюджет города Киева на 2013 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом проинформировал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

По его словам, распоряжением Кабинета министров от 21 ноября 2013 года № 933-р было сделано перераспределение расходов государственного бюджета и предусмотрено увеличение объема дополнительной дотации на выравнивание финансового обеспечения в суме 130 млн грн.

«Эти средства должны быть направлены на оплату труда работникам бюджетных учреждений. Кроме того, были внесены изменения в постановление Кабмина №1149 о разделении объема межбюджетных трансфертов. Благодаря чему мы имеем возможность дополнительно направить 58,1 млн грн на выплату надбавок работникам учреждений образования и здравоохранения и 41,9 млн грн на содержание улично-дорожной сети – выплату заработной платы, приобретение горюче-смазочных материалов, песчано-соляной смеси и т. п», – подчеркнул Крамаренко.

Также постановлением Кабинета министров от 27.11.2013 № 865 осуществлено перераспределение субвенции из государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу между общим и специальным фондом, а именно: увеличены доходы и расходы общего фонда на 419,3 млн. грн и уменьшены доходы и расходы специального фонда на 901,4 млн грн.

Кроме того, за счет перевыполнения поступлений сбора за первую регистрацию транспортного средства и сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом увеличены доходы специального фонда на сумму 750 тыс. грн. Эти средства предлагается направить на выполнение работ по содержанию и подготовке городских автодорог к работе в осенне-зимний период.