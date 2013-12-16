Двери в Европу для Украины остаются открытыми – глава МИД Германии

Брюссель. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил, что двери в Европу для Украины открыты и будут открыты и в дальнейшем, потому что большинство украинцев хотят именно европейский вектор развития.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Вестервелле заявил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, которые обсуждали вопрос Украины.

"Наше приглашение для Украины идти в Европу остается в силе. Это значит, что мы хотим, чтобы Украина была вместе с нами. Наши двери являются открытыми", - сказал Вестервелле, отвечая на вопрос УНИАН.

"И мы будем держать двери открытыми и в дальнейшем, потому что мы считаем, что большинство людей в Украине знают, что лучшая жизнь, лучшее экономическое и социальное развитие связано в первую очередь с европейским направлением", - добавил немецкий министр.

Как сообщал УНИАН, во время последнего визита в Украину в начале декабря Вестервелле посетил Евромайдан в центре Киева и выразил солидарность с участниками акции.

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