S&P оценил кредитоспособность «ПриватБанка» выше суверенного рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило «ПриватБанку» долгосрочный кредитный рейтинг “B-”, при этом собственная кредитоспособность банка (SACP) оценивается на уровне (“B+”), что на 2 значения выше суверенного рейтинга, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, также S&P присвоил банку краткосрочный рейтинг “С” по международной шкале.

Сообщается, что эксперты S&P отметили более высокие темпы роста, лучшее качество активов (доля проблемных кредитов в портфеле банка составляет 5,1%), более высокую прибыльность и уровень устойчивости в период кризисов, а также более низкий уровень кредитных концентраций «ПриватБанка» по сравнению со средними значениями по банковской системе и сопоставимым банкам в Украине.

S&P выразило уверенность в возможностях банка сохранить лидирующее положение в украинской банковской системе благодаря модернизации технологических процессов и внедрению инновационных продуктов.

В то же время, уровень долгосрочного кредитного рейтинга банка “В-” по методологии S&P сдерживается уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте. Негативный прогноз рейтингов также отражает прогноз по суверенным рейтингам Украины и может быть пересмотрен на стабильный при условии ослабления давления, связанного с потребностями правительства Украины во внешнем финансировании.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам – негативные.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 октября активы банка составили 202,551 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 129,183 млрд грн, обязательства – 182,443 млрд грн, средства клиентов - 123,995 млрд грн, собственный капитал - 20,109 млрд грн, уставный капитал - 16,352 млрд грн. Прибыль банка за 9 месяцев составила 1,732 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).