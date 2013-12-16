Fitch: протесты оказывают давление на кредитный рейтинг Украины

Продолжение масштабных антиправительственных протестов в Украине оказывает серьезное давление на кредитный рейтинг Украины, говорится в пресс-релизе Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, размещенном на сайте агентства.

«Чем дольше длится противостояние, тем серьезнее риск политической нестабильности, который может привести к росту спроса на иностранную валюту и, как следствие, к оттоку иностранных инвестиций и дополнительной растрате резервов и дальнейшей валютной нестабильности», - говорится в пресс-релизе.

По мнению аналитиков агентства, даже если протесты прекратятся, политическая нестабильность останется и правительству будет крайне сложно сохранить «близкие отношения с ЕС и одновременно успокоить Россию», с которой Украина уже во вторник, 17 декабря, может подписать торговое соглашение.

«Если правительство будет отправлено в отставку, новой администрации потребуется время, чтобы прийти в форму», - отмечают в Fitch, но подчеркивают, что уже сейчас насильственный разгон мирных демонстраций расколол правительство, которое может лишиться поддержки влиятельных украинских бизнесменов.

«Президент Янукович на минувшей неделе заявил о том, что Украина намерена продолжить переговоры с МВФ о возобновлении финансирования, что позволило бы реструктуризировать государственные долги в 2014-2015 годах и обусловить экономический рост. Но камнем преткновения может стать требование повысить цены на газ для населения», - отмечают в агентстве.

В качестве альтернативного источника финансирования украинской экономики Fitch называет Россию, но предупреждает о «значительных политических рисках», которые могут возникнуть в случае получения Украиной поддержки из России.

В Fitch подчеркивают, что ключевым фактором слабости Украины является политическая неопределенность, которая может серьезно повлиять на и без того слабые позиции страны на международном финансовом рынке. По оценкам Fitch, суверенный рейтинг «В-» и негативный прогноз свидетельствуют о риске дефолта и снижают уверенность в том, что страна будет способна обеспечить свои финансовые обязательства.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В конце ноября Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. С того времени в Украине не прекращаются гражданские протесты, наиболее массовые из которых прошли 1, 8 и 14 декабря.