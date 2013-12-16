ЕЦБ подтверждает планы длительное время не повышать ставку

Глава Европейского Центробанка Марио Драги подтвердил намерение регулятора долгое время не поднимать основные ставки, сообщает РИА «Новости».

"Мы ожидаем, что основные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне продолжительное время", - сказал он, выступая в Европарламенте.

ЕЦБ на заседании 6 декабря, как и ожидалось, решил сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%. Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка - на отметке 0,75%.