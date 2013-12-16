Политические события в Украине не повлияли на финансовый рынок – эксперты

Политические события в Украине не повлияли на финансовый рынок, но риск повышения спроса на валюту существует, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал старший советник «Альфа-Банка (Украина)» Роман Шпек, сегодня не ощущается заметного влияния политических событий на финансовый рынок. «Данные за ноябрь уже известны — в прошедшем месяце наблюдался рекордный прирост кредитов для юридических лиц, а также продолжался уверенный прирост депозитов для физлиц. Практически весь прирост – как по кредитам, так и по депозитам – был в гривне», – сказал он.

По словам банкира, в первой половине декабря также не было существенного оттока депозитов по банкам. «Высока вероятность, что и декабрь банковская система завершит заметным ростом активов и пассивов. В целом по итогам 2013 года прирост кредитного портфеля украинских банков составит почти 10%, а прирост депозитов – около 20%», – спрогнозировал Шпек и отметил, что банковская система развивается намного динамичнее, чем экономика.

В то же время, руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен не исключает вероятности повышенного спроса на валюту со стороны населения. «Если проявится тот факт, что внутренний крупный капитал все-таки начинает уходить из гривни в иностранную валюту (эти процессы были заметны в ноябре), то риск ухода и мелких держателей депозитов из гривни в валюту возрастет», – сказал он. По мнению эксперта, последствиями этого может стать рост процентных ставок на межбанковском рынке и «затруднительное положение» ряда банков.

Старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что динамика по кредитам и депозитам в ноябре была достаточно позитивной, но, по ее мнению, декабрьская статистика может оказаться под негативным влиянием политической нестабильности в стране. «Мы прогнозируем дальнейшее повышение процентных ставок по депозитам и кредитам в гривне (ставки по межбанковским средствам овернайт достигали 30% на прошлой неделе) и опережающий рост валютных депозитов за счет конвертации гривневых вкладов в сегменте физических лиц. Остаются опасения относительно изъятия вкладчиками депозитов из банков», – сказала она.

По мнению эксперта, структура банковской системы в последние годы изменилась не в лучшую сторону в результате ослабления глобальной экономики и ухудшения внутреннего инвестиционного климата. «Присутствие европейских банков в Украине существенно снизилось (с 38% в общих активах в 2008 году до 15% сейчас), что означает снижение объемов поддержки в случае кризиса. Те, кто остался в Украине (в основном местный бизнес), часто не имеют возможности (и желания) поддерживать свои учреждения в период турбулентности», – добавила Туюкова. В то же время, эксперт прогнозирует, что украинский бизнес с высокой вероятностью поспособствует принятию правильных решений, что сможет в ближайшее время стабилизировать политическую ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что продолжение масштабных антиправительственных протестов в Украине оказывает серьезное давление на кредитный рейтинг Украины. Также эксперты агентства отмечают, что чем дольше длится противостояние, тем серьезнее риск политической нестабильности, который может привести к росту спроса на иностранную валюту, оттоку иностранных инвестиций и дальнейшей валютной нестабильности.