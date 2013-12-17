Обвал рубля продолжается: ЦБ России снова сдвинул вверх границы коридора бивалютной корзины

Банк России с 16 декабря опять сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 32,90-39,90 рубля.

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого объема) валютных интервенций ЦБ планки в 350 миллионов долларов, передает ПРАЙМ.

Начиная с июля Банк России на фоне ослабления рубля многократно сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх (на конец июня они находились на уровне 31,70-38,70 рубля). Только в ноябре границы повышались семь раз.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября российский рубль обвалился до пятилетнего минимума - к концу торгов за бивалютную корзину на бирже давали 38,49 руб., такой дешевой она не была с августа 2009 года.

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