Дефицит бюджета Австралии вырастет почти в 2,5 раза – прогноз

Дефицит федерального бюджета Австралии в текущем финансовом году (1 июля 2013 г - 30 июня 2014 г) составит около 42,3 млрд долларов США. С таким прогнозом выступил главный казначей страны Джо Хоки, представляя традиционный отчет работы Минфина на конец календарного года, передает ИТАР-ТАСС.

Прошлый финансовый год Австралия завершила с бюджетным дефицитом почти 17 млрд долларов, и пришедшее в сентябре к власти правительство Либерально-Национальной коалиции первоначально обещало сделать все возможное для того, чтобы через три года выйти на профицитный бюджет. Однако сегодня Хоки сообщил, что совокупный федеральный дефицит четырех ближайших лет превысит 110 млрд долларов, а профицитным бюджет может стать только в 2023 году - к тому времени объем государственного долга составит 600 млрд долларов, т.е. примерно четверть ВВП страны.

Вот уже 22 года в Австралии наблюдается экономический рост, который не прерывался даже в самый острый период мирового финансового кризиса. Однако, как пояснил сегодня Хоки, в ближайшие годы следует ожидать замедления развития горнодобывающей отрасли, являвшейся главным локомотивом национальной экономики в последние десятилетия. Как следствие, ожидается уменьшение налоговых поступлений в федеральную казну.

Хоки дал понять, что правительство намерено пересмотреть в сторону понижения ряд расходных статей бюджета. "Канберра стоит сейчас перед очень серьезными экономическими вызовами, и людям нужно знать, что при решении проблем нам придется делать тяжелый выбор", - предупредил главный казначей.