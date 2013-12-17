В четверг Рада рассмотрит проект бюджета на 2014 год
10:31, 17 декабря 2013Финансы
0
В четверг Верховная Рада Украины рассмотрит проект бюджета на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.
Он сказал: "Я даю поручение Бюджетному комитету подготовить вместе с правительством бюджет, чтобы мы могли рассмотреть в сессионном зале".
Рыбак сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter