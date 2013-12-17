Оппозиция блокирует трибуну Рады. Рыбак закрыл заседание сразу после открытия

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак призвал оппозицию разблокировать трибуну и президиум парламента после того, как открыл утреннее заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 258 народных депутатов.

Рыбак ведет заседание не из президиума, а из той части сессионного зала, где размещается фракция Партии регионов.

Он заявил в сессионном зале: “Всем депутатам нужно работать”. “Блокирование не принесет пользы нашим избирателям”, - подчеркнул Рыбак.

Председатель ВР сказал: “Верховная Рада должна работать. Да или нет? Я не вижу тех, кто на трибуне (он обратился к оппозиционным депутатам, которые заблокировали трибуну парламента - УНИАН). Согласны?”.

После этого Рыбак закрыл утреннее заседание парламента.