Ефремов: параметры бюджета зависят от документов, которые Янукович подпишет в России

Сегодня Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду предварительный вариант проекта государственного бюджета на 2014 год, который завтра будет утвержден правительством на заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

На уточняющий вопрос УНИАН, каким образом сначала проект бюджета будет внесен в парламент, а потом – утвержден на заседании Кабинета министров, Ефремов ответил, что это делается для того, чтобы ускорить процесс принятия данного документа.

Он подчеркнул: «Учитывая то, что сегодня завершается этап переговоров и мы надеемся, что получим какие-то документы по Российской Федерации, то тогда правительство может в окончательном варианте определиться, какие параметры бюджета можно заложить в связи с ценовой политикой на газ и другими составляющими бюджета».

По словам Ефремова, сегодня правительство внесет в парламент вариант проекта бюджета, «который мы вынесем завтра на заседание Кабинета министров Украины».

«Мы хотим просто ускорить процедуру, и мы просим правительство, чтобы они внесли тот проект, который они завтра будут рассматривать на Кабинете министров, чтобы сегодня ознакомиться с ним».

Как отметил Ефремов, у народных депутатов могут возникнуть вопросы, и тогда депутаты, которые будут участвовать в заседании Кабмина, «могут высказать свою точку зрения по тем или иным направлениям».

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что в четверг Рада рассмотрит проект бюджета на 2014 год. Он сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.

14 сентября Кабинет министров зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.