«Банковская система стала гораздо слабее» - экс-временный администратор «Родовид-Банка» Щербина

В Украине массовые акции гражданского протеста в ответ на решение Кабмина свернуть работу над подписанием Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС не стихают уже почти месяц. По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, данная ситуация оказывает серьезное давление на кредитный рейтинг страны. В Fitch считают, чем дольше длится противостояние, тем серьезнее риск политической нестабильности, который может привести к росту спроса на иностранную валюту, оттоку иностранных инвестиций и валютной нестабильности. Поскольку текущий уровень суверенного рейтинга Украины соответствует преддефолтному, то его дальнейшее снижение окончательно закроет доступ к мировым рынкам капитала для Украины. Но решит ли прекращение митингов проблемы финансовой системы, или они намного глубже?

За разъяснением ситуации УНИАН обратился к Сергею Щербине, советнику по финансам и банкам юридической компании «Astapovlawyers». Он проработал в банковской системе свыше 20 лет: в Standard Bank London Limited (Великобритания, Лондон), системах «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укргазбанка», являлся соучредителем и главой правления «Терра Банка» в 2004 году, руководил департаментом по вопросам рекапитализации банков в Минфине в 2008 году, а также временным администратором «Родовид Банка».

В эксклюзивном интервью УНИАН Сергей Щербина рассказал, что банковская система Украины стала гораздо слабее в результате плачевного состояния бизнеса, задавленного недальновидной фискальной политикой и неэффективной судебной системой. По мнению эксперта, прекращение митингов не наполнит пустой бюджет, а в следующем году, вероятнее всего, курс гривни отпустят в «свободное плавание», что может привести к девальвации нацвалюты на 15%.

- Сергей Ярославович, какова реакция финансового рынка на политические события в Украине?

- Небольшие изменения произошли на банковском рынке за последние недели. На межбанковском кредитном рынке всегда есть определенные пулы: кто кому дает ресурсы и сколько, кто с кем «дружит». На сегодняшний день эти круги взаимопомощи сузились, ряд средних и небольших банков вычеркнуты, на них закрыты лимиты. Как следствие, они начали закрывать клиентам овердрафты и задерживать платежи.

Ситуацией пытаются воспользоваться более ликвидные банки, располагающие достаточными финансовыми ресурсами. Начинают выдавать овердрафты просто под справку из другого банка, подтверждающую обороты по счетам, и клиент легко переходит в другой банк, конкуренция ужесточилась. Сегодня этот корпоративный клиент - заемщик по овердрафту, завтра он может быть солидным вкладчиком, в зависимости от жизненного цикла его бизнеса.

В то же время, заявления о том, что митинги влияют на выплату зарплат и пенсий бюджетников, не могут быть озвучены ни одним экономистом. Если Пенсионный фонд пустой, то от прекращения митингов он не наполнится. Даже наоборот, рост количества туристов в Киеве приведет к адекватному увеличению поступлений в муниципальный бюджет столицы. Госбюджет и до митингов был пустой, к бюджетному коллапсу привела неправильная фискальная политика.

На сегодня есть небольшой отток депозитов на западной Украине, но не такой критический, как в 2004 и 2008 годах. Есть ряд банков в Киеве, которые пытаются ограничить изъятие депозитов, уговорить клиентов продлить вклад, но это касается небольших банков. Суть в том, что некоторые банки, образовавшиеся в последние 3-4 года, создавались со схемными уставными капиталами, и разрыв в балансе банка в 90-100 млн грн в такие периоды сильно сказывается.

- Как изменилось состояние банковской системы с 2004 года?

- В целом, банковская система стала гораздо слабее. Состояние экономики ухудшилось, за последние годы количество бизнесменов, реально приносящих деньги в банковский сектор, резко снизилось. Банкам стало сложнее выживать, потому что клиентов все меньше и меньше. Многие компании закрываются под давлением постоянных проверок фискальных органов, малый бизнес свернулся как таковой. Изменение налогового законодательства в отношении частных предпринимателей привело к тому, что количество СПД в стране упало на миллион, а их ресурсы ушли в черный нал…

Произошедший отток инвестиций в банковском секторе сильно сказывается на качестве работы банков. На сегодня западные игроки, которые были для нас флагманами банковского дела, практически сворачивают свою деятельность, фиксируя убытки по инвестициям, поскольку действующее законодательство и слабая судебная система не позволяет им вернуть проблемные долги заемщиков. Проблема защиты прав кредиторов мешает всем банкам, «наши» просто привыкли жить в условиях коррупционной системы и «решают» проблемы. Для иностранных банков с прозрачной структурой доходов всегда проблематично создать непрозрачные расходы. Они как меж двух огней: надо выполнять требования европейских регуляторов по максимальной прозрачности и непрозрачно решать вопросы в Украине.

Если банки занимаются только привлечением ресурсов для покрытия проблем с ликвидностью, покупками ОВГЗ и закрытием резервов, то это не приносит прибыль. Портфель активов может расти, а прибыльность снижается. Рост активов достигается за счет реструктуризации старых кредитов, перепродажи активов от одного банка к другому, рефинансирования старых долгов.

- Как изменилась за это время политика регулятора?

- Потерялась системность действий. Ранее все решения, принимаемые в кабинетах Нацбанка, были направлены на достижение определенных результатов через определенный период. Сейчас многие решения принимаются не для предупреждения негативных ситуаций, а для «тушения пожаров».

Но, благодаря тому, что осуществляют текущую работу и пишут постановления те профессионалы среднего звена, которые работают в Нацбанке уже по 15-20 лет, проблемы пока не критичны, и можно рассчитывать, что НБУ и далее будет «тушить пожары».

Как только будет критическая ситуация, банкам, у которых реальные проблемы, небольшим банкам с некрупными проблемами будет предоставлена временная возможность не отдавать вклады, но при этом обязательно выплачивать проценты.

Все ограничения, нацеленные якобы на стабилизацию ситуации, работают во вред и только усугубляют проблему. Например, обязательная продажа 50% валютной выручки может вводиться при кризисных явлениях на краткосрочные периоды, но ставить это во главу угла…

Вероятно, лучше стимулировать инвестиции или предоставлять бизнесу возможность зарабатывать валюту, упрощая организацию компаний и снижая налоги. А борьба за «чистоту» валютообменных операций, включающая паспортизацию, на самом деле мешает только рядовым гражданам, а «черный» рынок продолжает заниматься теневым обменом валюты, но уже через паспорта граждан, которые меняли валюту в банках.

Андерс Ослунд (известный шведский экономист, защитивший докторскую в Оксфорде – УНИАН) еще год назад сказал, что курс гривня/доллар должен быть на уровне 9,5. Я поддерживаю его позицию, потому что введенные ограничения на рынке не позволяют экспортерам увеличить выручку. Возможно, для вкладчиков девальвация не приемлема, но с нашим уровнем ставок это - спорное утверждение. Поэтому, скорее всего, курс отпустят.

- Как вкладчикам реагировать на периодические «вбросы» информации о возможных проблемах в банковской системе?

- Вкладчикам главное - не спешить. Сегодня сложно сказать, кто в данной ситуации проиграет. Я не думаю, что это будут рядовые граждане. Попадая под систему гарантирования вкладов, не стоит волноваться. А у кого депозиты крупные, будут решать вопросы напрямую с руководством банка.

Если клиент хочет проверить, насколько к нему хорошо относятся и есть ли проблемы у банка, надо просто задать вопрос о досрочном расторжении вклада. Если будет получен положительный ответ, что можно расторгнуть договор на стандартных условиях, просто потеряв проценты за последний месяц, то, думаю, не стоит терять проценты и забирать вклад. Но бывает, что банк придумывает какие-то отговорки, мол, нужно написать заявление на получение вклада, мы его неделю будем рассматривать… Это является свидетельством проблем у банка, поскольку процедура досрочного расторжения точно прописывается в договоре вклада.

Еще один явный признак проблем – задержка платежей. Либо если клиент сообщает, что банк не выполняет обязательства перед корпоративными клиентами, не выдавая транши по кредитам или останавливая овердрафты.

Если ставка по депозиту в банке в пределах 18% - нормально, выше – нужно анализировать, как банк использует эти ресурсы. Например, есть банки, которые специализируются на потребительских кредитах, тогда маржа позволяет делать ставки по депозитам выше рыночных. Такие банки не испытывают проблем с ликвидностью, потому что средняя сумма вклада по системе – 5-6 тыс. грн, средняя сумма потребкредита - 0,5-1 тыс. грн. Но все равно нужно быть осторожным с высокими ставками.

- Что будет со ставками в следующем году?

- Для снижения ставок нужны экономические ресурсы. Если в страну придут деньги МВФ, будет пересмотрена ставка НДС до 17%, подешевеет газ и будет наполняться бюджет, то и банки однозначно будут снижать ставки как по депозитам, так и по кредитам.

- Как Вы относитесь к инвестициям в облигации внутреннего госзайма и казначейские обязательства Минфина? Что Вы думаете об этих инструментах?

- Учитывая, как в стране проводятся тендеры, сколько стоит квадратный метр дороги, я бы не сказал, что это - прозрачное использование ресурсов. Это - инструмент для наполнения бюджета. Когда бюджет профицитный, конечно, можно инвестировать. А при постоянно растущим бюджетным дефицитом надо понимать, что твои деньги идут на «латание дыр» казны.

Ольга Гордиенко (УНИАН)