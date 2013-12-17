Оппозиция готова разблокировать работу Рады ради бюджета

Оппозиция может разблокировать работу Верховной Рады Украины ради принятия закона о государственном бюджете на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал лидер «УДАРа» Виталий Кличко.

«Мы готовы разблокировать парламент для рассмотрения бюджета. Пусть этот бюджет утвердят и несут за него ответственность», - сказал он и добавил, что, по словам экспертов, бюджет «не выдерживает критики».

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что в четверг депутаты рассмотрят проект бюджета на 2014 год.

Рыбак отметил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что сегодня Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду предварительный вариант проекта государственного бюджета на 2014 год, который завтра будет утвержден правительством на заседании.

Он подчеркнул: «Учитывая то, что сегодня завершается этап переговоров и мы надеемся, что получим какие-то документы по Российской Федерации, то тогда правительство может в окончательном варианте определиться, какие параметры бюджета можно заложить в связи с ценовой политикой на газ и другими составляющими бюджета».

Также, Ефремов не исключает возможности принятия проекта бюджета на 2014 год вне сессионного зала.