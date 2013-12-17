Объем возмещений НДС в Киеве за 11 месяцев составил 4,3 млрд грн

Объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Киева в январе-ноябре текущего года составил 4,3 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - 669 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Как отмечается, объем возмещений в автоматическом режиме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос вдвое.

В ГУ Миндоходов в Киеве напомнили, что с 1 января 2014 года предприятия с позитивной налоговой историей получат право на ускоренную процедуру возмещения НДС, занимающую всего 11 рабочих дней. «Право на получение «позитивного» статуса получат предприятия, которые в течение трех последних лет декларируют суммы возмещений, обеспечивают своевременную подачу отчетности и не имеют случаев аннулирования регистрации плательщиков НДС. Дополнительными критериями отбора послужат отсутствие банкротства, налогового долга и соответствующий уровень средней зарплаты, минимум вдвое превышающий минимальный показатель по стране», - разъяснили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране за 11 месяцев текущего года НДС-автомат в размере 21,8 млрд грн получили 486 налогоплательщиков. Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям-плательщикам НДС в автоматическом режиме по итогам 2013 года может составить 24,2 млрд грн, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.