Эксперт-прогноз курса валют на текущую неделю

Текущая неделя обещает стать самой интересной в 2013 году, поскольку глава ФРС США Бен Бернанке может провести последнее заседание в качестве председателя ЦБ страны. И именно эта неделя позволит определить динамику пары EUR/USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, еврозона в ближайшие дни опубликует немало важных отчетов: индексы PMI и результаты исследований Германии от IFO и ZEW.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания цены евро на неделе может составить 1,3560 – 1,3900. Средний курс продажи наличного евро в этом случае, будет находиться в пределах 11,37 – 11,66 грн.

Курс продажи наличного доллара может умеренно повыситься. Основной причиной будет выступать продолжающаяся политическая нестабильность, на фоне чего сохранится спекулятивный спрос. Однако ввиду приближения новогодних праздников, когда население традиционно больше продает валюты, чем покупает, а также в преддверии закрытия финансового года такая динамика долго не продлится, и курс может несколько понизиться. Средний курс продажи наличного доллара на неделе, вероятно, будет находиться в границах 8,275– 8,35грн.

Средний курс продажи российской валюты на текущей неделе может консолидироваться. Для рубля также станет решающим заседание ФРС США по ставке и вероятность изменения монетарной политики. В случае принятия кардинальных мер регулятора по снижению объёма стимулирования экономики США, российская валюта окажется под давлением. Если же решение будет отложено, то рубль может умеренного повыситься. Средний курс продажи наличного рубля в Украине в этот период, вероятно, будет находиться в границах 0,248 – 0,262 грн.