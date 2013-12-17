«Укрэксимбанк» открыл две кредитные линии для «Альфа-Банка» на 40 млн долл.

Государственный «Укрэксимбанк» открыл две кредитные линии для «Альфа-Банка» (Украина) на 40 млн долл. в рамках проектов Международного банка реконструкции и развития (основное кредитное учреждение Всемирного банка) по проектам развития экспорта и энергоэффективности, сообщила УНИАН пресс-служба «Альфа-Банка».

Банки подписали кредитное соглашение на 5 лет о финансировании по проекту развития экспорта на 25 млн долл. и по проекту энергоэффективности на 15 млн долл. Полученные средства будут направлены на финансирование украинских предприятий частного сектора в форме средне- и долгосрочных кредитов на пополнение оборотных средств и инвестиционные программы.

«Привлечение целевого финансирования в рамках совместных проектов с «Укрэксимбанком» и Международным банком реконструкции и развития позволит расширить источники финансирования корпоративных клиентов «Альфа-Банка» в Украине», – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора банка Рушана Хвесюка.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».