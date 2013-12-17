«ПриватБанк» заплатит 50 тыс. грн за информацию о криворожских мошенниках-скиммерах

«ПриватБанк» выплатит вознаграждение в размере 50 тыс. грн за информацию о местонахождении мошенников, занимавшихся установкой на банкоматы скимминговых устройств (накладок на банкоматы для считывания информации), сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, факты установки скимминговых устройств на нескольких банкоматах банка в Кривом Роге (Днепропетровская область) были зафиксированы осенью этого года. Незаконная деятельность мошенников была остановлена, но задержать преступников с поличным не удалось. Видеокамерой одного из банкоматов были зафиксированы лица мошенников в момент установки скимминговой накладки. Служба безопасности банка просит граждан сообщить о местонахождении мошенников в банк на условиях анонимности.

"Система безопасности операций в «ПриватБанке» позволяет защитить владельцев карт от мошенничества, даже если карты были скомпрометированы в результате скимминга. Противодействие кибермошенникам является для нас приоритетной задачей, и мы будем добиваться привлечения мошенников к ответственности", - приводятся в сообщении слова руководителя Cлужбы безопасности банка Станислава Крижановского.

Как отметили в банке, на сегодняшний день большинство банкоматов «ПриватБанка» оснащены специальной системой антискимминга, которая блокирует работу банкомата при установке на него мошеннического оборудования. До конца первого квартала 2014 года такой системой будут оборудованы все 8 190 банкоматов банка.

Как сообщал УНИАН, первое скимминг-устройство на банкомате, по данным МВД, было обнаружено в Украине в 2007 году. В 2008 году было обнаружено 11 устройств, в 2009 – 10, в 2010 – 9, в 2011 – 43, в 2012 – 73, в первом квартале текущего года – 37 устройств.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.