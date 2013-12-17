Доверие к экономике Германии выросло до рекордного уровня

Доверие инвесторов и аналитиков к экономике Германии резко улучшилось в декабре. При этом соответствующий индекс достиг максимального уровня за всю историю, передают Вести.ru.

Индекс, характеризующий ожидания по перспективам экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос до 62 пунктов.

В ноябре показатель составил всего 54,6 пункта. Декабрьское значение стало рекордным за всю историю индекса.

Аналитики ожидали роста всего до 55 пунктов.

Также вырос индекс, характеризующий отношение к текущей экономической ситуации. Показатель увеличился с 28,7 пункта до 32,4 пункта.

Примечательно, что министерство экономики страны считает, что экономика, скорее всего, покажет символические темпы роста в IV квартале из-за слабых производственных показателей и экспорта. В III квартале в Германии уже зафиксировано значительное замедление темпов роста экономики. Если во II квартале ВВП вырос на 0,7%, то в III квартале - всего на 0,3%.

При этом Бундесбанк в этом месяце повысил прогноз по росту экономики на 2013-2014 гг. Эксперты регулятора считают, что ВВП вырастет на 0,5% и 1,7% соответственно.