Греция не смогла договориться с «тройкой» кредиторов

Представители тройки кредиторов не смогли устранить все разногласия на переговорах с представителями Греции в Афинах. Однако министр финансов Греции Яннис Стурнарас считает, что стороны близки к соглашению и надеется, что Еврогруппа на заседании во вторник одобрит действия греческого правительства.

Представители "тройки" кредиторов - ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ - регулярно посещают Афины для оценки состояния экономики Греции. Без положительного заключения "тройки" кредиторов и одобрения ее отчета Еврогруппой о выполнении Грецией экономической программы страна с июля не может получить очередную порцию кредита - 1 миллиард евро. Власти Греции надеялись достичь соглашения до начала греческого председательства в ЕС, то есть до 2014 года, однако перед началом последнего раунда переговоров глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум заявлял, что будет сложно завершить отчет к концу текущего года, передает РИА «Новости».

Глава Минфина Греции Яннис Стурнарас заявил журналистам, что, несмотря на прогресс, сторонам не удалось договориться о будущем государственной компании Греческие оборонные системы (Hellenic Defence Systems, EAS). Ее реструктуризация является одним из требований для разблокирования транша помощи.

"Соглашения еще нет. Решение примет Еврогруппа на заседании вечером во вторник", - сказал Стурнарас. Он подтвердил, что представители "тройки" во вторник покидают Афины.

Представитель МВФ Пол Томсен заявил в понедельник вечером журналистам, что прогресс на переговорах есть, кредиторы вернутся в январе.

Греция должна до 11 января 2014 года погасить обязательства в 1,853 миллиарда евро, и Афины рассчитывали получить к этому времени очередной транш кредита. Сейчас для выплат по текущим обязательствам Греция прибегает к краткосрочным заимствованиям на внутреннем рынке. Долгосрочные потребности Греция финансирует за счет кредитов ЕС и МВФ, поскольку лишена доступа к международному рынку заимствований с 2010 года.

Стороны не могут договориться по трем вопросам - это реформирование EAS, продажа с аукционов домов неплательщиков по ипотечным кредитам, НДС на ресторанный бизнес.

Компанию Греческие оборонные системы предполагается разделить на гражданскую и военную составляющие. Гражданские предприятия могут быть закрыты, а военные будут работать с меньшим персоналом в течение переходного периода.

Помимо этого остаются разногласия по продаже с аукционов домов должников. В связи с кризисом была запрещена до 31 декабря этого года распродажа имущества должников. Правительство Греции хотело бы продлить запрет на год для основного жилья должников, если его стоимость не превышает 180 тысяч евро, а годовой доход семьи составляет до 25 тысяч евро. "Тройка" считает эти требования завышенными.

Власти Греции хотели бы также сохранить льготный тариф на НДС в размере 13% для ресторанного бизнеса. Налог был снижен до 31 декабря для поддержки малого бизнеса, и правительство утверждало, что собираемость этого налога выросла.