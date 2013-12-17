Инфляция в Британии упала до минимума за 4 года

Инфляция в Великобритании неожиданно замедлилась в ноябре до минимального уровня за четыре года, приблизившись к цели Банка Англии на уровне 2%.

Потребительские цены в годовом выражении выросли на 2,1% по сравнению с темпами в 2,2% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Управления национальной статистики, передают Вести.ru.

Экономисты ожидали показатель на уровне 2,2%.

Темпы роста цен производителей в годовом выражении оказались самыми низкими с октября 2009 года.

Инфляция с декабря 2009 г. остается выше цели Банка Англии, и Центральный банк в прошлом месяце заявил об улучшении перспектив. Регулятор ожидает, что цены будут расти на уровне не более 2% в следующем году.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%. Снижение годового уровня частично связано с падением цен на плодоовощную продукцию и эффектом высокой базы из-за увеличения коммунальных платежей в ноябре 2012 г. При этом первое влияние повышения стоимости коммунальных услуг в 2013 г. будет заметно в декабрьских данных.

Базовая годовая инфляция, без учета стоимости алкоголя, продуктов питания, табака и энергоносителей, ускорилась до 1,8% в ноябре по сравнению с 1,7% в октябре.

Хотя инфляция снижается, она все еще опережает рост заработной платы, которая в III квартале выросла всего на 0,8%.

В 2014 г. экономисты ожидают инфляцию на уровне 2,2% по сравнению с 2,6% в этом году.

Напомним, что Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% в этом месяце, пообещав, что не будет повышать ставку, до того момента как уровень безработицы не упадет ниже 7%.