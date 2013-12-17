Дефицит бюджета Украины за 11 месяцев вырос до 46,5 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2013 года составил 46,5 млрд грн, что на 12,9 % больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 41,2 млрд грн, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

"Дефицит госбюджета за 11 месяцев составил 46,5 млрд грн", - сказал он и отметил, что этот показатель находится в пределах, установленных законом о госбюджете на текущий год.

По словам Мярковского, в целом за 11 месяцев госсектор получил 575,8 млрд грн поступлений, что на 15,6 млрд грн или на 2,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, в то время как прирост расходов общего фонда госбюджета составил 6,8%.

Первый замминистра также акцентировал внимание на показателях финансирования Пенсионного фонда, дефицит которого превышает дефицит госбюджета. «За 11 месяцев мы перечислили из госбюджета 86,3 млрд грн Пенсионному фонду, дефицит Пенсионного фонда составил 76,3 млрд грн. Если бы Пенсионный фонд был сбалансирован за счет собственной ресурсной базы, и не было бы трансфертов из госбюджета в Пенсионный фонд, фактически госбюджет мог бы выполняться без дефицита”, - отметил Мярковский.

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Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.