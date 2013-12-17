Решение о снижении ставок налога на прибыль и НДС пока не принято - Минфин

Решение о снижении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость пока не принято, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский.

“Решение о снижении ставок налога на прибыль и НДС пока не принято, но завтра будет поставлена точка. Налог на добавленную стоимость имеет отношение к потреблению и снижение налога - не означает снижение цен”, - сказал Мярковский.

Также первый замминистра отметил, что снижение налогов существенно снизит поступления в госбюджет и будет способствовать росту импорта.

«Это значительный ресурс госбюджета, порядка 20 млрд грн. Кроме того, импорт станет дешевле”, - добавил он и отметил, что действующая система налогообложения соответствуют европейской практике.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

Читайте также: Проект бюджета-2014 формируется с учетом сохранения действующих налоговых ставок