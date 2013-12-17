Гривня на межбанке подешевела по отношению к доллару

Во вторник, 17 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,3100/8,3250 грн/долл. по сравнению с 8,3020/8,3075 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,4250/11,4495 грн/евро против 11,4265/11,4380 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2525/0,2530 грн/рубль по сравнению с 0,2524/0,2529 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9080 (+0.0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3780.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2970/8,3010 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,4355/11,4450 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2522/0,2527 грн/рубль.