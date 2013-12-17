Более 90% действующих кассовых аппаратов передают отчетность дистанционно

Собственники порядка 214 тыс. единиц действующей кассовой техники в Украине, что составляет 90% от общего числа используемых аппаратов, уже пересылают данные расчетных операций в Единую систему сбора и хранения данных регистраторов расчетных операций Министерства доходов и сборов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В министерстве напомнили, что переоборудовать кассовые аппараты с целью пересылки данных на сервер Миндоходов можно вплоть до 1 января 2014 года – до момента введения ответственности за неподачу электронной отчетности.

Кроме того, ведомство пояснило, что с начала 2013 года пользователи кассовой техники должны отчитываться в органы Миндоходов в электронном виде, поэтому регистраторы расчетных операций должны быть оснащены электронными лентами, на которых будут формироваться копии расчетных документов и фискальных отчетов. Во время переоснащения техники плательщики могут пользоваться Государственным реестром расчетных операций, в котором на сегодняшний день насчитывается 86 сертифицированных приборов.

«Это те кассовые аппараты, которые отвечают современным требованиям и обеспечивают передачу контрольно-отчетной информации в органы доходов и сборов в электронной форме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г.

Одновременно с 1 января 2013 года вступила в силу норма о переходном периоде для предпринимателей, отведенном специально для того, чтобы дать им возможность оборудовать кассовые аппараты необходимыми устройствами. Переходный период должен был закончиться 1 июля 2013 года.

Вместе с тем, ряд народных депутатов – представителей всех фракций парламента выступили с предложением продолжить процесс оборудования кассовых аппаратов, но отсрочить наступление ответственности за необорудованные кассовые аппараты. Такое решение было принято парламентом и поддержано Президентом Украины.

Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 июля 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.