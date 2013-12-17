Нацбанк отменил ограничение объемов рефинансирования банков до февраля

Национальный банк Украины приостановил до 31 января 2014 года ограничение объемов предоставляемых банкам кредитов рефинансирования и средств по операциям прямого репо.

Соответствующее постановление Нацбанка №491 от 4 декабря было обнародовано на сайте Верховной Рады сегодня, 17 декабря. Данное постановление вносит поправку в положение о порядке регулирования Нацбанком ликвидности банков, согласно которому объем предоставляемого Нацбанком рефинансирования и средств по операциям репо не должен превышать 50% размера регулятивного капитала банка, рассчитанного по данным баланса на последнюю отчетную дату.

Постановление принято с целью обеспечения эффективной поддержки ликвидности банков Украины и вступило в силу со дня публикации.

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Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования банков НБУ в ноябре составил 9,5 млрд грн (с начала года — 43,9 млрд грн), средневзвешенная ставка составила 6,81% годовых (с начала года - 7,16%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 23,5 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка — 2,04% (с начала года — 258,3 млрд грн и 2,05% соответственно).